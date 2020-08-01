Транспортная компания «Orenburg Cargo» предоставляет услуги грузовых перевозок по России, городу Оренбургу и Оренбургской области. К вашим услугам автомобили различной грузоподъемности и объема.
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Предоставим для доставки вашего груза как по городу, так и по России грузовые газели 3, 4, 5 и 6 метров в длину. Подберем транспортное средство подходящего объема и грузоподъемности, в зависимости от вашего груза.
Грузоперевозки на Газели обеспечат оперативную и качественную доставку товара или мебели точно в срок.
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